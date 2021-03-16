Россельхознадзор разрешил томаты с еще 4 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает импортировать в Россию томатов с еще нескольких предприятий Азербайджана. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято под гарантии Агентства пищевой безопасности АР и по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, взятых при совместных видеоинспекциях.

Разрешение на ввоз томатов дано четырем производителям из Баку: ООО EKO AQRO (Насиминский район); Рзаев Гусейн Рахиб (Хазарский район, поселок Зиря); Мамедов Кязым Мамед оглы (Насиминский район) и Алиев Фуад Паша (Бинагадинский район, поселок Баладжары).