Житель Петербурга избил до смерти прохожего, приняв его за ведьму

В Москве петербуржец избил строительным молотком мужчину. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел на улице Довженко в ночь на 16 марта. 23-летний уроженец Петербурга нанес множественные удары ногами и молотком местному жителю. От полученных травм москвич умер на месте.

На допросе преступник сообщил, что хотел таким образом расправиться с ведьмой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время убийцу направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.