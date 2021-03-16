Казахстан построит пять крупных перерабатывающих заводов

В скором времени Казахстан получит новые заводы в нефтегазохической отрасли, - рассказал министр энергетики страны Нурлан Ногаев.

"Предусмотрено обеспечение роста производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции в девять раз по сравнению с 2019 годом путем запуска пяти заводов по глубокой переработке нефти, газа в Атырау, Уральске и Шымкенте", - поведал министр на заседании правительства страны, передает "АиФ-Казахстан".

На сегодняшний день в стране ведется строительство трех заводов: по производству полипропилена мощностью 500 тыс т в год, по производству технических газов мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха – в Атырауской области, а также по производству полипропилена мощностью 81 тыс т в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс т в год на базе сырья Шымкентского нефтехимического завода.

Также к 2025 году планируется реализовать проекты строительства завода по производству полиэтелентерефталата мощностью 430 тыс т в год и завода по производству метанола мощностью 130 тыс т в год, - добавил министр.