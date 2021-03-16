Японский космонавт с МКС поздравил футболиста с переходом в "Нефтчи" (ФОТО)

Японский космонавт Соичи Ногучи поздравил с орбиты Земли бывшего футболиста российского ЦСКА и итальянского "Милана" Кейсукэ Хонду с переходом в бакинский "Нефтчи", такое сообщение опубликовано на официальной странице спортсмена в Twitter.

Ногучи, который сейчас находится на Международной космической станции, пожелал Хонде "удачи в новом мире" и сопроводил поздравление фотографией Абшеронского полуострова из космоса.

Футболист ретвитнул его пост, назвал космонавта "мечтой" и предложил найти Азербайджан на фото с орбиты.

Напомним, в понедельник Хонда подписал контракт с бакинским "Нефтчи" до конца текущего сезона.