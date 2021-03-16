В Европе планируют ввести четырехдневную рабочую неделю

Европа может вскоре перейти на четырехдневку, пишет The Guardian.

Первой страной Европы, которая перейдет на такой формат работы в режиме пилота станет Испания, соответствующая инициатива принадлежит партии левоцентристов Mas Pais. Правительство Испании поддержало эту идею. На первом этапе в эксперименте по сокращенной рабочей неделе смогут участвовать все желающие.

По итогам эксперимента, на 32-часовую рабочую неделю можно будет перейти в добровольном порядке по всей Испании.

Подчеркивается, что переход на четырехдневку не скажется на зарплатах, предприятия получат компенсацию из бюджета страны. В первый год компенсация составит 100% от недополученной выручки, во второй – 50%, в третий - 33%.

Принять участие в проекте уже готовы 200 испанских предприятий.

По мнению специалистов, если пример удастся, то другие страны ЕС последуют примеру Испании. В Европе в последнее время все чаще звучат предложения о введении четырехдневной рабочей недели.