Капитан "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Защитник молодежного хоккейного клуба "Динамо" Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов скончался в реанимации в больнице Ярославля, сообщает пресс-служба Молодежной хоккейной лиги.

Несчастный случай произошел 12 марта на матче между ярославским "Локо" и петербургского "Динамо". Защитнику попала шайба в голову, после чего игрок упал на лед. Файзутдинов был доставлен в больницу в Ярославле в тяжелом состоянии. Департамент здравоохранения Ярославской области сообщал, что состояние спортсмена крайне тяжелое.

Врачи боролись за жизнь 19-летнего спортсмена три дня, однако спасти его не удалось. Ближайшие игры Молодежной и Континентальной хоккейных лиг начнутся с минуты молчания.