"Культурные дневники" появятся у школьников в Дагестане

Правительство Дагестана обсудило реализацию проекта "Культурный дневник школьника". Совещание прошло накануне под руководством премьера Абдулпатаха Амирханова, говорится на официальной странице правительства в Instagram.

С соответствующей инициативой по школам Дербента к нему обратилась гид-экскурсовод, завотделом "Ковры и декоративное искусство" музея-заповедника Дербента Таисия Алибутаева, она и разработала уникальные задания для дневника.

Идея заключается в том, что дети смогут делиться в дневнике впечатлениями от объектов культурного наследия, прочих достопримечательностей, а также выполнять задания.

Участники совещания рассмотрели вопрос создания электронной версии дневника и проведения конкурса на его лучшее заполнение.

Абдулпатах Амирханов высоко оценил идею. "Для нас важны такие проекты, которые будут способствовать приобщению школьников к нашему культурному, историческому наследию. Необходимо внедрить этот культурно-образовательный продукт во всех школах республики", - призвал он.

По итогам совещания было решено сформировать рабочую группу, сначала "Культурный дневник школьника" появится в Дербенте, в будущем он будет распространен по всей республике.