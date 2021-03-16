Турецкие отельеры ждут майского аншлага

Турция в скором времени откроет сезон 2021 года, в том числе и для российских туристов, но в мае ожидается сильнейший дефицит мест во всех курортных отелях, - сообщает Турпром.

Всплеск внутреннего туризма ожидается во время праздника Рамадан, когда по традиции сами местные с семьями активно выезжают на отдых: в нынешнем году он начнется 13 апреля и закончится 12 мая, а на Ураза-байрам, который в этом году будет праздноваться 13 мая, в Турции и приходится массовый въезд внутренних туристов на морские курорты, - передает РИА Новости.

Если власти не введут антиковидных ограничений для своих граждан, а скорее всего к маю они будут сняты, уставшие от изоляции жители массово поедут на отдых.

Уже все готово к встрече турецких и российских туристов, но в течение многих лет именно турецкие гости с наступлением месяца Рамадан становятся незаменимой частью турсектора, и отельерам они более выгодны, чем иностранцы: жители страны платят напрямую гостиницам, причем перед заездом, а цены для местного рынка отели выше, чем для крупных туроператоров, скупающих номерной фонд оптом, - подчеркнул президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмака.