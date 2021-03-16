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В Москве до 2 апреля закроют участок метро от "Беляево" до "Новых Черемушек"

В Москве до 2 апреля закроют участок метро от &quot;Беляево&quot; до &quot;Новых Черемушек&quot;

Участок Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро в Москве будет закрыт почти на две недели.

"С 20 марта по 2 апреля не будет движения на участке "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На участке будут работать автобусы, пассажирам предлагается пользоваться соседними ветками метро.

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Вестник Кавказа

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