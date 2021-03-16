Коронавирус закрыл более сорока детских домов в Тбилиси

В Тбилиси из-за коронавируса закрыты 42 детских сада, об этом заявил руководитель Агентства управления детскими садами мэрии города Кахабер Гванцеладзе.

С возобновления работы детских домов всего пришлось закрыться 46 детским дошкольным заведениям, четыре из них после завершения карантина уже продолжили работу.

По словам Гванцеладзе, согласно рекомендациям грузинского Минздрава, детский сад закрылся сразу же после обнаружения инфекции, а после прохождения карантина воспитательный процесс возобновляется, сообщает "Спутник-Грузия".

В детсадах столицы тщательно следуют ограничениям для максимальной защиты работников учреждения. Все сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19.

Стоит отметить, что в Тбилиси насчитывается 183 государственных дошкольных учреждений.