МИД РФ: Московский договор России и Турции остается актуальным спустя 100 лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи со 100-летием со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительствами РСФСР и Великого национального собрания Турции оценила актуальность этого договора.

"Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов", - сообщила Захарова.

Она отметила, что Московский договор за сотню лет не утратил своей политической и исторической актуальности. Следование духу и принципам договора "служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".