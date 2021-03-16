Армения примет участие в военных учениях США в Европе

Вооруженные силы Армении примут участие в крупномасштабных учениях DEFENDER-Europe 21, которые пройдут весной-летом под руководством армии США. Об этом сообщается на сайте командования сухопутных сил США в Европе и Африке.

Кроме того, к учениям присоединится Грузия.

Уточняется, что цель DEFENDER-Europe 21 - повышение готовности и взаимодействия между Америкой, ее союзниками по НАТО и их вооруженными силами.

В 2021 году в ходе учений более 30 тыс военнослужащих многонациональных сил из 27 стран будут действовать практически одновременно на более чем 30 полигонах в 14 странах, а именно на Балканах и на Черном море.

Командующий американской армией в Европе и Африке, генерал Кристофер Каволи в штаб-квартире в Висбадене указал, что цель учений - подготовка к возможным военным действиям в регионе, передает "Российская газета".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, в России относятся исключительно негативно к сотрудничеству Армении со структурами НАТО, тем более к участию в учениях США в рамках Альянса.

"В Москве уже который год видят, как Армения разворачивается в сторону НАТО, и давно не считают ее надежным союзником. Это, кстати, Москва продемонстрировала в ходе Второй Карабахской войны, когда заняла равноудаленную позицию. Отношение к Армении в России сейчас – это отношение к союзнику крайне ненадежному, готовому отказаться от партнерства с нами в любую минуту. Недаром Ереван 1,5 года фактически блокировал деятельность ОДКБ в интересах НАТО", - прежде всего напомнил он.

"К сожалению, курс на растущее взаимодействие с НАТО, который Армения взяла с 2002 года, остается незыблемым, что эти учения только подтверждают. Теперь мы видим, что урок Второй Карабахской войны и в этом никак не помог режиму Никола Пашиняна. Напомню, что он рассчитывал на влияние на Азербайджан из США и Евросоюза в случае, если возобновятся активные боевые действия, что Баку согласится остановить военную операцию после звонков из Вашингтона и Брюсселя – но ничего подобного не произошло. Тем не менее, надежды на Запад и НАТО у Пашиняна остались, отсюда участие армянских военных в учениях DEFENDER-Europe", - подчеркнул Алексей Фененко.

"Мне сложно представить, как при этом Ереван будет преодолевать это довольно сложное раздвоение сознания на стремление в НАТО и враждебность к Турции, которая в Альянсе занимает одну из ведущих позиций. Я помню, что в Армении шли в свое время разговоры, что вот-вот Турция и США поссорятся полностью, Турция выйдет из НАТО, и тогда туда охотно возьмут Армению. С тех пор минуло 17 лет, и, несмотря на все дипломатические конфликты между США и Турцией, турецкое членство в НАТО никем не оспаривается ни в Анкаре, ни в Вашингтоне", - добавил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.

"Заметьте, у Армении нет ни одной, кроме турецкой, общей границы со странами НАТО, нет выхода к морю. Максимум на что может рассчитывать Армения – это предоставить США или Франции некую военную базу. Но тогда это чрезвычайно усилит ее дипломатические трудности и с союзником-Россией, и с Ираном, партнерством с которыми вроде бы армянское руководство раньше дорожило", - заключил Алексей Фененко.