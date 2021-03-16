Кубанские аграрии заложат в нынешнем году еще 1,7 тыс га виноградников

Земледельцы Кубани планируют заложить в текущем 2021 году еще 1,7 тыс га молодых виноградников, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс га в год, сейчас уже 1,7 тыс га, а большинство новых саженцев выращены в наших питомниках, которых уже три на территории региона", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Краевой бюджет поддержит отрасль – в нее направят почти 614 млн рублей, котоые пойдут на закладку новых насаждений и уход за виноградниками.

Сейчас в регионе проходит инвентаризация всех виноградопригодных участков, и главная задача - не допустить застройки этих уникальных территорий, которые закрепят в генпланах муниципалитетов, и использовать их можно будет только по целевому назначению, – добавил губернатор.