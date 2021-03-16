Во Франции выявили новый штамм коронавируса, который не улавливают ПЦР-тесты

В регионе Бретань на северо-западе Франции обнаружен ранее неизвестный штамм коронавируса. По предварительным данным, нет свидетельств о его повышенной опасности.

В Минздраве Франции отметили, что этот штамм оказалось сложно выявить - у пациентов были все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - сообщается на сайте Минздрава Франции.

Специалисты изучат штамм, чтобы определить, как он реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений". Новый штамм отнесли к категории "варианты под наблюдением" (VUI), после оценки его могут перенести в категорию "проблемных вариантов" (VOC).