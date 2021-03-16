В России выявили 9 393 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что на территории России выявили еще 9 393 случаев заболевания.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 533, в Санкт-Петербурге - 916, в Московской области - 565. В Краснодарском крае - 125, в Ставропольском крае - 63, в Кабардино-Балкарии - 57, в Крыму - 54, в Дагестане - 35, в Северной Осетии - 20, в Карачаево-Черкесии - 16, в Чечне - 13, в Ингушетии - 9, в Адыгее - 8.

Суточный прирост составил 0,21%, общее число инфицированных в России достигло 4 409 438 человек.

Выздоровели за сутки 10 644 человек, за все время - 4 014 220 человек. Умерли за сутки 443 пациента с коронавирусом, всего жертв коронавируса в России 92 937.