В Крыму ждут прибытия "Поезда Победы"

Сегодня, в седьмую годовщину референдума о статусе региона, в Крым прибудет "Поезд Победы", который покажет свою экспозицию в шести городах полуострова, - сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога".

"Каждый из восьми вагонов состава имеет свою тематику: мирное время, поезд на фронт, концлагерь, санитарные поезда, банно-прачечные поезда, штабной вагон, возвращение домой. Все они связаны единым художественным аудиорассказом от лица женщины-железнодорожника Лидии. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк - машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Экспозиция будет работать в Крыму до конца марта: за это время "Поезд Победы" придет в Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Джанкой, Феодосию и Керчь, - рассказали железнодорожники.