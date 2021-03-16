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В Москве горит "Савеловский-Сити"

В Москве горит &quot;Савеловский-Сити&quot;

В бизнес-центре "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании бизнес-центра "Савеловский Сити" произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение", - заявил собеседник,.

Отмечается, что из горящего здания эвакуировано 300 человек. Очаг находится на 17-м этаже. Внутри наблюдается плотное задымление. К месту пожара следуют значительные силы спасателей.

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