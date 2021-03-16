Названы регионы с самыми низкими ценами на жилье

В Ингушетии имеются самые доступные квартиры на вторичном рынке, средняя стоимость которых составляет около 1 млн руб. Данное исследование провел "Сбер", сообщает РБК.

Помимо Ингушетии, в тройке регионов с самыми дешевыми квартирами оказались Владимирская и Курганская области. Здесь квартиры от собственника стоят от 1,7 млн рублей. Чуть выше стоимость - в Калмыкии и Марий Эл, где квартиру можно купить по цене от 1,8 млн руб.

Стоит добавить, что в десятке субъектов России с самыми низкими ценами на вторичном рынке также расположились Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.