Главная » Новости

Вакцинация от коронавируса будет включена в нацкалендарь прививок

Вакцинация от коронавируса будет включена в нацкалендарь прививок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время правительство внесет в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

"В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса и по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток", - сказал глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января этого года, полностью привиты уже более 3,5 млн россиян.

1040 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!