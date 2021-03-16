Вакцинация от коронавируса будет включена в нацкалендарь прививок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время правительство внесет в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

"В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса и по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток", - сказал глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января этого года, полностью привиты уже более 3,5 млн россиян.