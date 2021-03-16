Стало известно, зачем россияне делают прививки от коронавируса

Большинство привившихся от коронавируса россиян сделали это, так как устали переживать за свое здоровье и хотят путешествовать без ограничений. Такие результаты дал опрос, устроенный порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях.

"Допустимо было выбрать несколько вариантов ответа. Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", - сказано на сайте портала.

Примерно 29-34% россиян прошли вакцинацию, потому что доверяют отечественным препаратам, еще для 11-15% мотивом стало желание увидеться с родными и друзьями.

Опрос проходил в соцсетях "ВКонтакте" и мессенджере Telegram стопкоронавирус.рф 12-15 марта. В нем участвовали 4 066 россиян.