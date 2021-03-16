Казахстанцев уже почти 19 миллионов

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, численность населения страны на 1 февраля 2021 г. составила 18 897,9 тыс человек, из них городского - 11 169,7 тыс (59,1%), сельского - 7 728,2 тыс (40,9%) человек, увеличившись по сравнению с 1 февраля 2020 г. на 244,4 тыс человек или 1,3%.

Естественный прирост населения республики за год уменьшился на 821 человека или на 3,6% и составил 216,8 тыс человек. Уменьшилось и число родившихся, - показала обработка сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС: так, в январе 2021 года в стране родилось 34,2 тыс человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее, - передает "АиФ-Казахстан".

А вот число умерших выросло на 5,1% - их число в январе составило 12,5 тыс человек, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Но уменьшилось число детских смертей: за январь 2021 г. их зарегистрировано 241, тогда как в январе 2020 г. умерло 306 младенцев в возрасте до 1 года.