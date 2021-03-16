В Грузии коронавирус нашли еще у 537 человек

За минувшие сутки в Грузии выявили 537 новых случаев коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 275 685 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны из ковид-клиник за сутки 128 человек, с начала пандемии - 268 693. Умерли за сутки 8 пациентов, за все время - 3 658.

Суточный показатель инфицирования составил 1,81%, за последние семь дней - 1,45%.

В карантине находятся 206 человек, в стационарах наблюдаются 1 376, в ковид-гостиницах остаются 133.