Аксенов предложил создавать отечественные соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости разработки российских информационных платформ, в том числе социальных сетей.

"Надо создавать отечественные информационные платформы. В этой сфере должно быть максимальное импортозамещение, как в оборонно-промышленном комплексе. Уверен, эта задача будет решена", - приводит слова Аксенова РИА Новости.

Он также отметил, что контролируемые зарубежными компаниями соцсети вредят обществу. По его словам, они фактически используются как геополитический инструмент для манипуляции сознанием людей и дезинформации, а также для разжигания ненависти и цензуры. "Наглядный пример – блокировка по надуманным причинам или вообще без объяснений каналов российских СМИ, в том числе ТРК "Крым", - сказал Аксенов.