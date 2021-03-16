Жителям Кубани пообещали тепло и затяжные дожди

Сегодня по всему Краснодарскому краю ожидаются дожди, - сообщили в Краснодарском центре по гидорометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в столице края поднимется до 12-14 градусов тепла, ветер будет дуть восточный и юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/с, с порывами 12-17 м/с, - передает "АиФ-Юг".

В целом на территории Кубани днем местами дождь, переменная облачность. Воздух в южной половине края прогреется до + 18. На Черноморском побережье переменная облачность, местами дождь, а температура воздуха днем +11…+16 градусов.

В среду и четверг, 17 и 18 марта, по краю будет облачно с прояснениями, дождливо, ночью и утром в горах с мокрым снегом, а 17 марта возможна гроза.

Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов в ночное время до 10-15 градусов тепла днем.