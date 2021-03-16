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В Армении выявили 585 новых случаев коронавируса

В Армении выявили 585 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирусом в Армении заразились 585 человек.

Общее число инфицированных достигло 179 287, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 166 702 человека, умерли от осложнений коронавируса 3 277 человек, за сутки - 2. Еще 839 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 2.

С начала пандемии в Армении провели 780 085 тестов на выявление коронавируса.

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