В Армении выявили 585 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки коронавирусом в Армении заразились 585 человек.
Общее число инфицированных достигло 179 287, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Излечились 166 702 человека, умерли от осложнений коронавируса 3 277 человек, за сутки - 2. Еще 839 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 2.
С начала пандемии в Армении провели 780 085 тестов на выявление коронавируса.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться