В Армении выявили 585 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирусом в Армении заразились 585 человек.

Общее число инфицированных достигло 179 287, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 166 702 человека, умерли от осложнений коронавируса 3 277 человек, за сутки - 2. Еще 839 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 2.

С начала пандемии в Армении провели 780 085 тестов на выявление коронавируса.