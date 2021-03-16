Россельхознадзор приостановил поставки картофеля из Казахстана из-за санкционки

Россельхознадзор обратился в комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Казахстана, чтобы приостановить поставки картофеля в Россию.

В ведомстве пояснили, что в начала марта из Казахстана в Оренбургскую область прибыли три автомобиля, в них было 60 тонн картофеля. Однако под видом казахстанской продукции в Россию ввезли немецкий продовольственный картофель.

"Для недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор обратился в комитет госинспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продовольственный картофель, предназначенный для экспорта в Россию", - сообщили в Россельхознадзоре.

Поставки будут возобновлены после проведения расследования и приведения системы фитосанитарной сертификации Казахстана к международным стандартам.