За полтора месяца вакцинации у казахстанцев не выявлено побочных эффектов

Все казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", перенесли ее хорошо, и побочных реакций организма на вакцину не было, - сообщил сегодня премьер-министр республики Аскар Мамин.

"С начала февраля началась вакцинация населения. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции", - рассказал Мамин сегодня на заседании правительства, передает РИА Новости.

Напомним, первые 22 тыс доз вакцины "Спутник V" были доставлены в страну из России, после чего ее производство наладили на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время у Казахстана будет своя вакцина - она проходит третью стадию клинических исследований.