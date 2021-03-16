Сто лет Московскому договору России и Турции

Сегодня исполняется сто лет с момента подписания представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР Московского договора.

Накануне в Анкаре, в преддверии юбилея, была проведена конференция "Отношения Турции и России в столетнюю годовщину заключения Московского договора от 16 марта 1921 года". В ней приняли участие председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, ректор Университета Билкент, профессор Абдулла Аталар, сопредседатель турецко-российского форума общественности и депутат Партии справедливости и развития Ахмет Беракт Чонкар, посол России в Анкаре Алексей Ерхов, передает агентство "Анадолу".

Российский дипломат в своем выступлении, опубликованном на странице посольства в Facebook, обратил внимание на само название соглашения - "Договор о дружбе и братстве", подчеркнув, что такая, достаточно редкая в дипломатической практике формулировка ярко "отражает романтический дух того непростого времени".

"При этом договор содержит ряд идей, которые звучат вполне современно и представляют значительный интерес для развития отношений России и Турции в наши дни. Например, договор утверждает, что "всякие трудности, созданные для одного из двух народов, ухудшают положение другого". Документ определяет стратегический путь развития "сердечных отношений и неразрывной дружбы" между двумя странами", - поведал посол.

Ерхов напомнил, что многие из статей соглашения напрямую затрагивают признание Россией суверенитета Турецкой республики, а этот вопрос был тогда ключевым для молодого турецкого государства. Дипломат отметил, что в Договоре Советская Россия отказывалась "от всяких денежных или иных обязательств, ранее заключенных между Турцией и царским правительством", был отменен режим капитуляций, провозглашен принцип наибольшего благоприятствования к гражданам обеих сторон.

По словам Ерхова, Россия поддержала суверенитет юной Турции не только на бумаге: одновременно с подготовкой договора в Москве вела работу военная комиссия, в которую вошли представители МИД, министерства внешней торговли и Революционного Военного Совета. Советскому правительству был передан список оружия, боеприпасов и иных материалов, острая нехватка которых была тогда в Турции. Стороны также достигли договоренности об обеспечении безопасности железных дорог, связывающих их, а также о содействии поддержанию морского сообщения по Черному морю.

"Хорошо известен вклад Советской России в борьбу народа Турции за независимость. В этой войне против Антанты и ее союзников более половины всех использованных турецкими войсками патронов, каждая четвертая винтовка, каждое четвертое орудие и каждый третий орудийный снаряд были поставлены из Советской России", - подчеркнул российский дипломат.

Он уточнил, что приобретенные в Германии правительством Анкары 22 самолета были перевезены в Турцию через территорию РСФСР без взимания таможенных и налоговых сборов, далее из порта Новороссийска на корабле "Шахин", при соблюдении большой секретности, самолеты были быстро доставлены к побережью Турции, в итоге они успели попасть в страну к началу наступления турецкой армии и были успешно применены на анатолийском фронте. Аналогичным способом из Новороссийска в Турцию передавались оружие и боеприпасы. А для перевозки дипломатических делегаций и курьеров между Севастополем и Инеболу применялись три советские подлодки. Французский маршал Фош 27 марта 1920 года сообщал в докладе правительству: "Морские поставки России, продолжающиеся любой ценой, а также беспрецедентное самопожертвование турецкого народа никогда не оставит их в трудном положении".

По оценкам современных исследователей, указал Ерхов, Россия в общей сложности предоставила национально-освободительному движению Турции помощь в размере порядка 80 млн турецких лир золотом, что немного превышает годовой бюджет Меджлиса в начале 1920-х годов.

Кроме того, сообщил российский посол, советские специалисты помогли Турции запустить военное производство: под их руководством были созданы две пороховые фабрики, Россия поставила Турецкой республике оборудование для патронного завода, предоставила финансовую помощь для покупки походных типографий и киноустановок. Михаил Фрунзе предоставил турецким властям в Трабзоне 100 тыс рублей золотом на создание приюта для детей, лишившихся родителей на фронте. Параллельно Турция, невзирая на сложнейшее экономическое положение, изыскивала возможности для поставок зерна в южные регионы России.

Дипломат напомнил слова, написанные благодарным Мустафой Кемалем Ататюрком в письме Владимиру Ленину, когда главная опасность для Турции осталась позади: "В общей связи с историей, наполненной шумом кровавых войн, столетиями проходивших между турками и русскими, такое быстрое примирение между нами изумило другие нации. Турция значительно ближе к России, особенно России последних месяцев, чем к Западной Европе. Турция не отступит от своего курса по отношению к советской России, и все слухи о противоположном лишены основания. Я уверяю вас, что никогда мы не подпишем соглашения и не войдем в альянс, прямо или косвенно направленный против Советской России".

Алексей Ерхов подчеркнул, что установление двусторонних дружественных отношений стало началом очень плодотворного периода сотрудничества 1920-30-х годов, когда театр, кинематограф, гуманитарные и технические науки в Турции рождались при тесном взаимодействии с советскими учеными, работниками культуры и искусства. Крупный вклад в развитие авиации в Турции внесли регулярные контакты с советским Обществом содействия авиации. В 1926 году был проведен первый авиаперелет Москва-Анкара, в 1934 году турецкие самолеты принимали участие в параде в Москве, а в 1935 году именно в России проходила стажировку первая турецкая летчица Сабиха Гекчен.

Посол РФ указал, что в 1935 и 1937 годах в результате поставок советского оборудования заработали текстильные комбинаты в Кайсери и Назилли, это предприятия премьер-министр Турции Исмет Иненю охарактеризовал как "прекрасные произведения советской индустрии - символы вечной дружбы". Масштабный вклад в развитие турецкой тяжелой промышленности СССР вносил и позднее: так, в 1970-е годы основы современной металлургической промышленности Турции, а именно Искендерунский металлургический комбинат, удалось заложить в результате советских инвестиций и при тесном сотрудничестве с советскими специалистами. При экономической поддержке Советского Союза были построены Арпачайское водохранилище, алюминиевый завод в Сейдишехире, некоторые предприятия энергетики.

По словам Ерхова, дружеские отношения между Россией и Турцией, основа которых была заложена сто лет назад, особенно важны сегодня, ведь именно от них во многом зависит безопасность в регионе, развитие и процветание народов обеих стран. "Особенно хотелось бы отметить, что современное экономическое сотрудничество России и Турции идет в таких стратегически важных областях, как энергетика, в том числе атомная, в строительстве инфраструктурных объектов, а также в индустрии туризма, которая обеспечивает взаимопонимание и сближение между нашими народами", - подчеркнул он.

"Присутствуя на прошлой неделе на церемонии начала работ на третьем энергоблоке АЭС "Аккую" под председательством Президентов наших стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, я думал о Московском договоре - ведь именно тогда наши народы заложили прочную основу для тех отношений дружбы и сотрудничества, которые столь счастливо развиваются сегодня", - заключил посол России в Турции.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что значение Московского договора трудно переоценить, ведь это основополагающий документ российско-турецких отношений в новейшей истории. "Московский договор вывел связи двух государств на совершенно новые направления, продемонстрировал, что Россия и Турция могут успешно сотрудничать в течение долгих лет и десятилетий, и принес взаимную пользу как в политике, так и в экономике, где две страны стали оказывать друг другу помощь", - прежде всего сказал он.

Также договор повлиял на укрепление власти в молодой Турецкой Республике. "Он показал возможность светского взаимодействия между Турцией и другими государствами, тем самым укрепив светские мотивы в образовании нового устройства турецкой политики. После этого начался период, когда российско-турецкая взаимопомощь находилась на очень высоком уровне, и заложенные тогда формы торгово-экономического взаимодействия продолжаются и по сей день. Поэтому Московский договор – это один из основополагающих камней современного взаимодействия Российской Федерации и Турецкой Республики. Формула отношений, заявленная в договоре, думаю, будет неоднократно и весомо о себе напоминать, тем более сейчас, когда наши страны заинтересованы в конструктивном взаимодействии", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"Потенциал, заложенный в Московском договоре, был рассчитан на очень длительный период, и стоит ожидать, что развитие российско-турецких отношений будет неоднократно подходить к ситуации, когда пункты договора будут задействованы. Сейчас, безусловно, наши связи трансформировались, в них появились как другие плюсы, так и иные минусы, однако плюсы этого соглашения вне всякого сомнения будут неоднократно проявлять себя в будущем. Я очень высоко оцениваю то, что тогда происходило, и считаю, что мы правильно отмечаем эту дату как значимую для России и анализируем ее значение с точки зрения российских интересов сегодняшнего дня", - заключил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.