Глава Минздрава сообщил, что в России зарегистрировали тесты для выявления британского штамма коронавируса

В России разработали и зарегистрировали первую тест-систему для выявления разных штаммов коронавируса, в том числе британского, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского", - рассказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет ТАСС.

Он отметил возможности российского здравоохранения справляться с пандемией. На пике пандемии под медицинским наблюдением находились около 1 млн 250 тыс человек, было развернуто порядка 270 тыс коек, система здравоохранения справилась с такими объемами и нагрузкой.