Армянские СМИ: названы сроки отставки Никола Пашиняна

В Армении предпринимают серьезные действия для внесения ясности в своей команде в вопрос проведения досрочных выборов. Об этом сообщает издание "Паст".

В газете, ссылаясь на свои источники, отмечают, что последние дни Пашинян и ряд других видных членов партии "Гражданский договор" проводят встречи как с партийной верхушкой, так и с губернаторами областей, руководителями столичных муниципалитетов. Они хотят узнать, каков рейтинг премьер-министра в настоящее время.

Дано конкретное поручение – быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к выборам.

В издании, опять со ссылкой на источники, добавили, что премьер Пашинян подаст в отставку до 23 марта, а по некоторым сведениям, сегодня-завтра. В таком случае в мае в Армении пройдут внеочередные выборы.