Казахстан почти на треть нарастит производство автомобилей

В нынешнем 2021 году Казахстан планирует увеличить объем производства автомобилей на 29%, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Бейбут Атамкулов.

"По машиностроению планируем рост, который будет обеспечен за счет сектора автомобилестроения, на долю которого приходится 35% в отрасли машиностроения. Планируется увеличение объема производства автомобилей на 29% и довести до 100 тыс ед, ж/д вагонов - на 180%, сельхозтехники - на 58%, аккумуляторов - на 10%", - рассказал Атамкулов в ходе заседания правительства, передает "Казинформ".

Также будет продолжена программа лизингового финансирования автомобилей казахстанского производства, - добавил министр.