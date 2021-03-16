В "красной" зоне находятся три региона Казахстана
По состоянию на 16 марта в "красной" по эпидситуации зоне стало на один регион больше, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане.
В "красную" зону попала Западно-Казахстанская область, также в этой зоне находятся Нур-Султан и Алматы.
В "желтую" зону переместилась Атырауская область. Кроме нее, тревожная эпидобстановка сложилась в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областях.
Все остальные регионы республики находятся в "зеленой" зоне.
Вестник Кавказа
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