В "красной" зоне находятся три региона Казахстана

По состоянию на 16 марта в "красной" по эпидситуации зоне стало на один регион больше, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

В "красную" зону попала Западно-Казахстанская область, также в этой зоне находятся Нур-Султан и Алматы.

В "желтую" зону переместилась Атырауская область. Кроме нее, тревожная эпидобстановка сложилась в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областях.

Все остальные регионы республики находятся в "зеленой" зоне.