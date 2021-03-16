В Госдуме предложили на 10% снизить НДС на стройматериалы

Чтобы поддержать население, депутат Госдумы Василий Власов предлагает вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование, передает RT.

Письмо с предложением поступило главе Минфина Антону Силуанову.

Власов напомнил, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья, снижение налога могло бы стать одной из мер, направленных на обеспечение граждан собственным жильем, так как снизится стоимость строительства и ремонта.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%", - говорится в письме депутата.