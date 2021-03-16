"КовиВак" центра Чумакова начнут использовать в этом месяце

Новая российская антикоронавирусная вакцина центра имени М.П.Чумакова Российской академии наук (РАН) "КовиВак" готовится к запуску в гражданский оборот, - сообщил медицинский источник.

"Вакцину центра имени Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что "КовиВак" пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Производиться новая вакцина будет на базе центра имени Чумакова. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, она является цельновирионной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2, а не его части. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она двухкомпонентная, то есть вводятся с промежутком в две недели.