Спасатели Казахстана и Киргизии объединят сейсмосистемы раннего оповещения

МЧС Казахстана интегрирует систему раннего оповещения о землетрясениях с Киргизией, и уже ведется работа по установке специального оборудования, способного на ранних стадиях предупреждать о землетрясении, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин.

Проект уже реализуется в Алматы, на территории девяти действующих сейсмических станций, в тестовом режиме.

"С Киргизией мы сотрудничаем по линии предотвращения ЧС в зоне сейсмической активности. После завершения реализации этого проекта в Казахстане система будет интегрирована с аналогичной системой МЧС Киргизии для взаимного обмена оперативной информацией о землетрясениях", - сообщил Ильин, передает Sputnik Казахстан.

В области сейсмологии действует трехстороннее соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном по сотрудничеству и взаимодействию в области исследования землетрясений и прогнозирования сейсмической опасности, - добавил министр.