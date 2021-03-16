Жителей столичного региона ждут снег с дождем и гололедица

Сегодня столичный регион окажется во власти мокрого снега с дождем и гололедицы, а в начале дня жителей столицы ждет туман и до плюс 4 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода в столичном регионе будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с юга. Будет облачно, временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица, в начале дня очаги туманов. Плюс 2 - 4 - максимальная температура в городе, ноль - плюс 5 по области", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление придет в норму и составит 747 мм рт ст, - добавил синоптик.