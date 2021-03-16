Южноафриканский штамм коронавируса добрался до России

Пациенты, пораженные южноафриканским штаммом коронавируса, появились и в России, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В 16 случаях обнаружены другие мутации, при этом "бразильского" штамма в стране не обнаружено, - добавили в надзорном ведомстве.

Неделей ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России не было заболевших южноафриканским штаммом COVID-19.