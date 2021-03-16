От вакцины AstraZeneca отказались Венесуэла и Латвия

Еще две страны – Венесуэла и Латвия - отказались от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca из-за осложнений, которые могут быть связаны с этим препаратом.

Латвия на две недели отказалась от использования вакцины до выяснения ее влияния на здоровье пациентов. Неделей ранее в стране приостановили использование AstraZeneca из партии ABV5300 в связи с тем, что у двух человек возникли проблемы со здоровьем. Венесуэла же вообще отказалась одобрить применение вакцины из-за сведений об осложнениях.

"Венесуэла не даст разрешения вакцине от AstraZeneca ввиду осложнений, которые были выявлены с этой вакциной", - сказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, цитирует ее РИА Новости.

Напомним, ранее у некоторых пациентов наблюдалось образование тромбов после вакцинации, после чего ряд стран Евросоюза, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили ее использование.