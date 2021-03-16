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Премьер-министр Эстонии заболела ковидом

Премьер-министр Эстонии заболела ковидом

ПЦР-тест эстонского премьер-министра Каи Каллас дал положительный результат.

"Я присоединилась к тем тысячам соотечественникам, которые получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию", - написала она в Facebook, передает "АиФ".

Как рассказала сама Каллас, некоторое время назад она контактировала с заболевшим COVID-19, после чего ушла на самоизоляцию.

Напомним, в нынешнем месяце Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, с минувшего четверга в стране введен локдаун.

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Вестник Кавказа

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