Премьер-министр Эстонии заболела ковидом
ПЦР-тест эстонского премьер-министра Каи Каллас дал положительный результат.
"Я присоединилась к тем тысячам соотечественникам, которые получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию", - написала она в Facebook, передает "АиФ".
Как рассказала сама Каллас, некоторое время назад она контактировала с заболевшим COVID-19, после чего ушла на самоизоляцию.
Напомним, в нынешнем месяце Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, с минувшего четверга в стране введен локдаун.
Вестник Кавказа
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