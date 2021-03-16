В Казахстане возведут "Колизей"

"Колизей" уличного спорта построят летом в парке имени Ататюрка в Нур-Слутане. Об этом сообщает управление архитектуры на своей странице в Instagram.

Сооружение станет местом проведения турниров по баскетболу, футболу, гимнастике, турниров по боксу, танцевальных баттлов. Зимой тут будет ледовый каток для хоккеистов и фигуристов, заявили в управлении.

В парке будет организовано пять площадок для стритбола, будут установлены теневые навесы, павильоны для быстрого питания, качели, уличная мебель.