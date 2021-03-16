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В США легкомоторный самолет протаранил автомобиль - СМИ

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Минувшей ночью в США потерпел крушение легкомоторный самолет, который рухнул на движущийся автомобиль, после чего взорвался, - сообщает NBC.

ЧП, произошедшее в штате Флорида в районе Пембрук-Пайнс, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов. Погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна, - передает "АиФ".

Взрослый и ребенок, которые ехали в автомобиле, были госпитализированы в местную больницу.

Американские правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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