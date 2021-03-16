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Россия нарастила инвестиции в ценные бумаги США

Россия нарастила инвестиции в ценные бумаги США

Россия нарастила вложения в американский госдолг в январе на сумму примерно в $134 млн, - говорят данные Минфина США.

В декабре Россия располагала портфелем американских госбумаг на $6,145 млрд, из них долгосрочных на $2,744 млрд и краткосрочных на $3,401 млрд, однако в течение месяца Центробанк увеличил вложения в гособлигации США сразу на миллиард долларов, - передает ТАСС.

Ранее Россия планомерно избавлялась от этих бумаг, их доля в резервах была всего лишь больше 1%, - говорится в сообщении.

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