В Казахстане выявлено менее тысячи заболевших за сутки

Коронавирус в Казахстане немного сдает позиции – за минувшие сутки в стране выявлено 954 случая болезни, - говорится в сообщении Минздрава страны.

Больше всего заболевших по-прежнему выявляется в Алматы и Нур-Султане (297 и 127 соответственно), на третьем месте - Алматинская область (99 заболевших), за которой с небольшим отрывом идет Карагандинская (92 инфицированных), - передает Sputnik Казахстан.

Днем ранее в стране было зафиксировано 1011 новых заболевших.

Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года выявлено 225 685 заболевших.

За прошедшие сутки в стране умерло 10 человек - 9 от коронавируса и один от пневмонии с признаками ковида. На 16 марта лечение продолжают получать 19 375 человек (15 449 КВИ+ и 3 926 КВИ-), из них 5 163 - в стационарах.

Напомним, накануне в Нур-Султане, который уже несколько суток находится в "красной" зоне, в преддверии Наурыза снова ввели локдаун выходного дня. В воскресенье в городе не будет ходить общественный транспорт, закроются ТРЦ, ТЦ и ТД, не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы и другие заведения.