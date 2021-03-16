Вьетнам получил партию российской антикоронавирусной вакцины

Сегодня в столицу Вьетнама Ханой прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, он привез в страну партию бесплатной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую передала Москва, - сообщила пресс-служба СБ РФ.

Партия российской антикоронавирусной вакцины была доставлена самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, по решению президента РФ Владимира Путина, - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Патрушев прибыл в Ханой для участия в двухдневных российско-вьетнамских консультациях по безопасности, - добавили в пресс-службе.