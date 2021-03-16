Крымчане празднуют седьмую годовщину "Крымской весны"

Сегодня жители Крыма отмечают седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. В этот день на полуострове пройдут тематические мероприятия, - сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.

"Состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен" и памятнику "Вежливым людям", после чего в стенах государственного совета республики Крым пройдет торжественное собрание, посвященное 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией", - рассказали в министерстве, передает РИА Новости.

Сегодня в центре Симферополя откроется уличная фотовыставка "7 чудес Крымской весны" и фотовыставка в стенах крымского парламента, - добавили в министерстве.

Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.