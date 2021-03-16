В Акмолинской области две трассы станут платными

В 2021 году платными станут два шоссе – Нур-Султан - Павлодар и Нур-Султан - Костанай, информирует пресс-служба "Казавтожол".

Протяженность трассы Нур-Султан - Павлодар составляет 396 км. Платный участок пройдет через города Павлодар, Экибастуз, Аксу и Ерейментауский район: здесь уже установлены 7 арок контроля. Так как дорога относится к 1-й технической категории, предельная разрешенная скорость движения по ней составит 140 км/ч.

Протяженность дороги Нур-Султан-Костанай – 650 км, на платном участке установлены девять арок, работа которых в тестовом режиме начнется уже этой весной. Владельцы легковых автомобилей не будут оплачивать за проезд, так как участок проходит по дорогам 2-й и 3-й категорий, уточняет Sputnik Казахстан.