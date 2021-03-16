Главный тренер загребского "Динамо" приговорен к 4,5 годам тюрьмы за коррупцию

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера футбольного клуба "Динамо" Загреб (Хорватия) Зорана Мамича к 4,5 годам тюрьмы за коррупцию.

Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, занимавший ранее должность спортивного директора клуба, приговорен к 6,5 года тюремного заключения, передает Чемпионат.com.

После вынесения приговора Зоран Мамич объявил об уходе из клуба. "Хотя я не чувствую себя виноватым, как заявлял ранее, если приговор будет окончательным, я принимаю его как таковой и ухожу с должности главного тренера и спортивного директора "Динамо"", - заявил он в интервью клубной пресс-службе.

Также специалист пожелал клубу удачи и спортивных успехов в дальнейшей работе.

Напомним, Здравко Мамич и Зоран Мамич находились под следствием в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Власти Хорватии обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $1,8 млн. Предполагается, что они не декларировали комиссионные за переходы игроков в европейские клубы.