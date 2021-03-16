Россия увеличила свои вложения в американские облигации

Россия в январе 2021 года увеличила вложения в облигации США до $6,145 млрд, следует из данных Минфина США.

В отчете ведомства говорится, что в декабре 2020 года Россия владела американскими государственными ценными бумагами на сумму в $6,011 млрд. Таким образом, вложения РФ в американские облигации в январе нынешнего года выросли примерно на $134 млн.

В настоящее время на долю долгосрочных ценных бумаг приходится $2,744 млрд, а краткосрочных - $3,401 млрд, передает РИА Новости.