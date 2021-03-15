Бурджанадзе назвала единственного человека, кто может наладить отношения России и Грузии

Наладить отношения между Россией и Грузией может только президент РФ Владимир Путин, такое мнение выразила экс-спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.

"Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения - это, действительно, Владимир Путин", - пояснила политик в эфире "Эха Москвы".

По словам Бурджанадзе, несмотря на все сложности, разговаривать с Москвой необходимо. Она подчеркнула, что если кто-то намерен на самом деле изменить взаимоотношения между РФ и Грузией, то он должен вести диалог с тем, кто в состоянии оказать на нее реальное влияние.