Съезд мусульман КЧР пройдет в столице республики

"В ДУМ КЧР состоялось итоговое организационно-подготовительное заседание по проведению Х отчетно-выборного съезда мусульман региона, который пройдет 16 марта 2021 года.

В ходе съезда будут рассмотрены такие вопросы, как избрание Президиума, избрание муфтия, избрание центрально-ревизионной комиссии", – приводит слова первого замминистра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислама Хубиева РИА КЧР.

Он также подчеркнул, что основная площадка будет расположена в Черкесске, сам съезд пройдет в формате видео-конференции.